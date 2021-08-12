В Украину надвигается "африканская жара"

КИЕВ. 12 августа. УНН. С понедельника, с 16-го августа, в Украине температура воздуха составит от +30°C до 35°C. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, информирует УНН.

Детали

По прогнозам синоптика, в Украине остались считанные дни комфортной погоды.

В пятницу, 13 августа, температура воздуха составит от +24°C до +29°C. Дожди завтра в большинстве областей маловероятны. Только на Востоке могут быть локальные короткие грозовые дожди.

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“Такая комфортная картинка повисит в нашей украинской синоптической гостиной еще пару дней, а уже с понедельника, с 16-го августа, в Украине начнет заходить жара африканского происхождения. Придут +30, +35 градусов”, — отметила синоптик.

Добавим

По красной окраске на прогностической карте видно, что аномальная жара уже в Европе. Например, в Италии температура достигла отметки +38°C, а в Испании — +41°C.

Напомним

Экстремальная жара в Греции, сильнейшее за последние три десятилетия, стала причиной масштабных пожаров. Тысячи людей покинули свои дома из-за неконтролируемого огонь.