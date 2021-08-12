В Винницкой области умерли три человека, инфицированных "Дельта"-штаммом коронавируса

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Винницкой области из 25 инфицированных штаммом коронавируса "Дельта" трое умерли. Об этом во время брифинга сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

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"Седьмое место занимает Винницкая область по количеству проведенных прививок и диагностирует мутировавший штамм "Дельта" - "привезенный" из России. Из 25 инфицированных трое умерли: мужчина и женщина с Гайсинского района - обоим по 83 года и 73-летний мужчина из Винницкого района", - сказал Борзов в заявлении, которое распространил в Facebook.

Детали

В частности, председатель ОГА сообщил, что информация о 13-летнем умершем инфицированном "Дельтой" не соответствует действительности.

"Вчера и сегодня такую новость распространяли на центральных телеканалах. Да, действительно среди инфицированных винничан со штаммом "Дельта" есть 13-летний больной. Он жив", - сказал Борзов.

Добавим

По официальной статистике на 5 августа, в Украине уже тогда было 147 случаев "Дельта"-штамма коронавируса. После этого о том, что зафиксировали этот более заразный вариант COVID-19, сообщали и дальше - в частности, со Львовской области.

10 августа с Черниговской области сообщали, что обнаружили десять случаев заболевания коронавируса "Дельта". А уже 11 августа первые два случая "Дельта"-штамма зафиксировали в Чернигове.

Также 11 августа с Ровенской области сообщили, что 80% больных COVID-19 инфицированы штаммом "Дельта".

Ученые говорят, что доля инфицирования более заразным вариантом коронавируса "Дельта" в Украине пока неизвестна, однако высоких темпов роста заболеваемость достигнет, когда 90% новых случаев заражения будет приходиться именно на "Дельту".

В Украине зафиксировано уже 2,262 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 11 августа, - более 1,2 тысячи, что больше, чем накануне.