Украина направляет к МКС сообщения о преступлениях против культурного наследия в Крыму

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Офис прокурора Международного уголовного суда направлено очередное сообщение в отношении преступлений против культурного наследия во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, передает УНН.

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“Отправляем в Офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение, касающееся военных преступлений против объектов культурного наследия на временно оккупированной территории полуострова Крым”, — написала Венедиктова.

Детали

По ее словам, Офис генпрокурора совместно с экспертами по международному гуманитарному и международного уголовного права с ОО “Региональный центр прав человека”, “Евромайдан-Крым” и Украинской ассоциации международного права собрали огромный массив доказательств широкомасштабного присвоения и разрушение объектов культурного наследства, не оправданных военной необходимостью и осуществляемых незаконным образом и бесцельно.

Венедиктова сообщила, что под документом также поставили подписи ведущий эксперт ОО “Региональный центр прав человека” Роман Мартыновский и адвокат Украинского Хельсинского союза Максим Тимочко. Вклад общественного сектора в масштабную аналитическую работу в каждом из информсообщений к МКС — неоценим.

“Культурные ценности, находящиеся в музеях АР Крым и г. Севастополь, а также культурное наследие, расположенное на этой территории, являются собственностью государства Украина, национальным богатством, неотъемлемой составляющей национального культурного достояния и охраняется как национальным законодательством, так и международным правом”, — отметила Венедиктова.

По ее словам, уничтожение уникальных объектов культурного наследия человечества является таким же необратимым преступлением, как и лишение человека жизни. Ведь один из способов прекратить существование народа — это уничтожить его культуру и историю. Это тонкие материи, но очень значимые для самоидентичности нашего государства.

“Мы передаем доказательства экспроприации и разрушения этих ценностей, чтобы Международный уголовный суд приобщил их к своему расследованию, которое, надеемся уже в ближайшее время может начаться”, — написала Генеральный прокурор.

В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия: Древний город Херсонес Таврический и его хора; Историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае — Ханский дворец, Чуфут-Кале; Крымская астрофизическая обсерватория; Башня Константина и Доковая Башня в г. Феодосия; Церковь Иоанна Предтечи в г. Керчь. Изложенны в информсообщении также многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории полуострова Крым, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

Также в информационном сообщении подробно описано другие формы совершения преступлений со стороны официальной власти РФ и оккупационных властей полуострова Крым. Среди них: незаконный оборот предметов культуры, преступная небрежность в процессе так называемой “реставрации” объектов культуры, проведение незаконных археологических раскопок, в частности, раскопок мест захоронений и курганов, их разрушение и ограбление, а также перемещения культурных ценностей с временно оккупированной территории.

“Десятки объектов культурного наследия Украины и человечества было уничтожено также вследствие строительства так называемой трассы “Таврида” — это трасса Керчь-Севастополь и путепроводы в Севастополе, что вместе со строительством Крымского моста в соответствии с Резолюцией Генассамблеи ООН “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей способствует дальнейшей милитаризации полуострова”, — сообщила Венедиктова.

Она отметила, что такие действия являются серьезным нарушением международного гуманитарного права, и квалифицируются как отдельный вид военных преступлений по содержанию Римского статута Международного уголовного суда.

“Кроме этого, в настоящее время органами правопорядка АР Крым и г. Севастополя осуществляется расследование по 23 уголовным производствам по более 100 фактам умышленного уничтожения, разрушения или порчи памятников истории или культуры, незаконного проведения поисковых, археологических работ, вывоза культурных ценностей с временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя”, — добавила Венедиктова.

Дополнение

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала информационное сообщение в Международный уголовный суд по фактам преследования РФ журналистов в оккупированном Крыму.