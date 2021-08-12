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В Одесской области растет число случаев коронавируса

В Одесской области растет число случаев коронавируса

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Одесской области за прошедшие сутки официально зарегистрировано 77 случаев заражения коронавирусом, что на 15 больше, чем днем ранее. Об этом 12 августа сообщают в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украины.

По данным медиков за 11 августа, в результате заражения коронавирусом 1 человек умер.

За все время пандемии в Одесской области зафиксировано 142 691 случаев коронавируса, среди заболевших 6102 – дети.

Из общего числа заболевших 3027 человек умерли, 138324 выздоровели, 1340 болеют.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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