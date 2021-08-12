Китай частично закрыл третий по загруженности порт в мире из-за коронавируса

КИЕВ. 12 августа. УНН. Китай частично закрыл третий по загруженности контейнерный порт в мире после того, как один из рабочих заразился COVID-19, что грозит дальнейшим нарушением мировой торговли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Детали

Все входные и выходные контейнерные перевозки на терминале Мэйшань в порту Нинбо-Чжоушань были прекращены в среду, 11 августа, до дальнейшего уведомления из-за "сбоя системы".

Известно, что работник контейнерного терминала в порту сдал положительный результат на коронавирус.

Это второе закрытие китайского порта за недавнее время из-за корнавируса после закрытия порта Янтян в Шэньчжэне с конца мая примерно на месяц.

Есть опасения, что такие сбои создают нагрузку на международные перевозки и поставки товаров, уже почуствовавших давление пандемии на производителей. Закрытие порта в Нинбо может нанести особый вред мировой экономике, поскольку торговля обычно растет к концу года, так как компании отправляют рождественские и праздничные товары.

Кроме закрытого терминала, вероятно, замедлятся перевозки контейнеров для отправки через другие терминалы. Согласно заявлению судоходной и логистической компании CMA CGM, порт теперь будет принимать контейнеры только в течение двух дней после предполагаемого времени прибытия судна.

Согласно заявлению города Нинбо, все близкие контакты инфицированного работника обнаружены и находятся на карантине.

Дополнение

На закрытый терминал приходится около 25% контейнерных грузов мира.

Согласно морскому изданию Lloyd's List, порт был третьим по загруженности в мире по объему контейнерных перевозок в прошлом году и вторым по загруженности в Китае после Шанхая.