Оставляем "совковость" в прошлом: Таран говорит, парад на День Независимости будет отличаться от советских

КИЕВ. 12 августа. УНН. В этом году на 30-ю годовщину Независимости Украина отходит от советской системы организации парадов. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, которого цитируют в Минобороны, передает УНН.

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"Очень символично, что в этом году 30-ю годовщину Независимости мы отходим от советской системы организации парадов, оставляем "совковость" в прошлом. В этом году сценарий проведения всего празднования и в частности военного парада, как отдельного элемента, этого празднования на Крещатике будет другим. Впервые за годы независимости Украины не будет объезда войск, поздравления каждой коробки отдельно. Это осталось разве что в России, осуществляющей против нас вооруженную агрессию. Я считаю, что это серьезная демонстрация приверженности НАТОвским стандартам", - заявил Андрей Таран во время репетиции прохождения пешей колонны, состоявшейся на взлетной полосе ГП "Антонов".

Детали

Также министр обороны сообщил, что в военном параде примут участие около 5000 представителей сектора безопасности и обороны. Большинство военнослужащих в расчетах - это участники боевых действий. А также он отметил, что тяжелой техники, которая может повредить дорожное покрытие, в прохождении не будет.

Дополнение

3 августа в столице на взлетной полосе ГП "Антонов" провели первую репетицию парада ко Дню Независимости. Съехались тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур.

18, 20 и 22 августа в Киеве запланированы репетиции парада войск ко Дню Независимости, предусмотренные масштабные перекрытия движения транспорта.

В день празднования 30-й годовщины Независимости Украины, 24 августа, впервые запланировано провести три основные торжественных мероприятия, к проведению которых привлечено более 5000 личного состава и 400 единиц вооружения и техники.

Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом - ногу поднимать будут ниже на 10-15 см вместо ранее определенных 15-20 см.