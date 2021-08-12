В День независимости по Крещатику прокатится новенький боевой "Оплот"

КИЕВ. 12 августа. УНН. Харьковский Завод имени Малышева вовремя изготовил танк “Оплот”. Он примет участие в параде к 30-й годовщине Независимости Украины 24 августа. Об этом говорится в релизе государственного концерна “Укроборонпром”, передает УНН.

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Так, по данным ГК, Государственное предприятие “Завод имени В.А. Малышева”, которое входит в состав Укроборонпрома, вовремя изготовило боевую машину, которую заказала компания “Укрспецэкспорт”.

Новый танк будет демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам, в том числе иностранным, говорится в релизе.

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“Впервые новый „Оплот“ можно будет увидеть вживую во время военного парада к 30-летию независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве”, — сообщили в Укроборонпроме.

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В день празднования 30-й годовщины Независимости Украины, 24 августа, впервые планируется провести три основных торжественных мероприятия, к проведению которых привлечено более 5 000 единиц личного состава и 400 единиц вооружения и техники.

Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом — ногу будут поднимать ниже на 10-15 см вместо ранее определенных 15-20 см.

Ранее сегодня министр обороны Андрей Таран сообщил, что в этом году в годовщину Независимости Украина отходит от советской системы организации парадов.