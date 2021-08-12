Талибы захватили один из главных городов Афганистана - Кандагар

КИЕВ. 12 августа. УНН. Движение “Талибан” заняло Кандагар, второй по величине город Афганистана, сообщил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид в Twitter, пишет УНН.

Детали

Перед этим правительственные силы подтвердили захват города Газни, находящегося на пути к Кандагару.

“„Талибан“ заявляет, что захватил Кандагар”, — написал в Twitter также корреспондент BBC в Афганистане и Пакистане Секундер Кермани.

При этом Кермани приводит кадры, распространенные в Twitter пресс-секретарем талибов Муджахидом. На них видно, что боевики движения свободно передвигаются по самой крупной площади города.

Кандагар — второй по численности населения город Афганистана. Корреспондент отметил, что “темпы наступления талибов действительно ускоряются”.

کندهار د بشپړې فتحې په حال کې.

مجاهدين د شهيدانو چوک ته را ورسيدل. الحمدلله والمنة pic.twitter.com/EFCG4eDGFm — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 12, 2021

#عاجل

همدا اوس د کندهار ولایت کندهار ښار مرکز د شهیدانو څلورلارې، چوک مدد، او د بایپاس سیموته مجاهدین ورسیدل او دښمن دتیښتې او وار خطایي په حال کې دی pic.twitter.com/EDCn5UGvCx — Ahmadi (@QyAhmadi21) August 12, 2021

Контекст

Меньше чем за неделю талибы взяли под свой контроль десять провинций Афганистана. Сегодня ранее был захвачен стратегически важный город Газни, который находится на главной автомагистрали Кабул-Кандагар, связывающей опорные пункты на юге со столицей.

Почти треть из 34 столиц провинций страны сейчас находится под контролем “Талибана”.

По данным ООН, за последний месяц в Афганистане было убито более 1000 мирных жителей. Буквально на этой неделе тысячи людей из северных провинций стали вынужденными переселенцами, направляясь в Кабул в поисках безопасности.

Как стало известно BBC, в среду президент Афганистана сменил главнокомандующего армией. Начальником штаба армии назначен командующий Корпусом специальных операций генерал Хебатулла Ализаи. Он заменил на этом посту генерала Вали Мохаммада Ахмадзая, который занимал эту должность всего с июля этого года.

Ахмадзай был отстранен от должности после успешного наступления талибов на столицы провинций.