Это еще "камни с неба" не падали: Кулеба прокомментировал визит Лаврова в Крым и его заявления об украинской инициативе

КИЕВ. 12 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба иронично прокомментировал визит своего российского визави Сергея Лаврова во временно оккупированный Крым и заявил, что саммит “Крымской платформы” состоится “при любой погоде”. Об этом министр написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Даже ливень — против российских оккупантов, и это еще „камни с неба“ не начали падать. А вот саммит Крымской платформы состоится при любой погоде”, — отметил украинский дипломат, комментируя информацию о том, что Лавров приехал в Крым, однако из-за ливня на полуострове его планы пришлось скорректировать.

Визит Лаврова в Крым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 августа прибыл в оккупированный Крым, где должен был встретиться с участниками молодежного форума “Таврида” в Судаке.

По данным СМИ, организаторы форума отметили, что ливень помешал провести для Лаврова экскурсию по “Тавриде”.

Уже в Крыму Лавров пообщался с участниками мероприятия. В частности, он заявил, что в ходе “Крымской платформы” Запад “будет продолжать ласкать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти”.

Что было раньше

Накануне Кулеба сообщил о том, что еще один европейский партнер подтвердил участие в учредительном саммите “Крымской платформы”, который состоится в Киеве 23 августа. Сейчас общее количество участников мероприятия возросло до 38.

Добавим

Крымская платформа — дипломатическая инициатива Украины, в перспективе — международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал Указ “Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя”, которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы. Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ожидается, что Крымская платформа будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы. Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация.