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Сообщено подозрение 15 главарям и боевикам армейского корпуса "ДНР" за участие в боях против сил АТО/ООС

Сообщено подозрение 15 главарям и боевикам армейского корпуса "ДНР" за участие в боях против сил АТО/ООС

КИЕВ. 12 августа. УНН. Следователи Донецкой области заочно объявили о подозрении 15 главарям и боевикам армейского корпуса “ДНР”, которые занимали руководящие должности в незаконном вооруженном формировании. Об этом УНН сообщили в Национальной полиции.

Цитата

“10 августа, указанным лицам было сообщено о подозрении за участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины”, — сказано в сообщении.

Детали

В ходе расследования было установлено, что с ноября 2014 года 15 представителей незаконных вооруженных формирований седьмой бригады Армейского корпуса “ДНР” занимали руководящие должности в указанном подразделении. Также известно, что военнослужащие террористической организации участвовали в вооруженном конфликте против сил АТО и ООС на Дебальцевском направлении. По данным Национальной полиции двое из боевиков являются гражданами РФ.

Напомним

В Украине разоблачили противоправную деятельность псевдоспецслужбы так называемой “ЛНР” на територи, подконтрольной украинской власти. В частности, было разоблачено агентов, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине.

Источник: УНН
Теги: ДНР, Украина, ВСУ, боевики
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