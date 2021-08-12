ООС: боевики дважды нарушили "режим тишины", одного военного ранены

КИЕВ. 12 августа. УНН. С начала текущих суток в зоне проведения ООС зафиксировано два враждебных нарушения режима прекращения огня, в результате вражеских обстрелов в рядах украинских военных один ранен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра ООС.

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“В течение текущих суток зафиксировано 2 обстрела. Вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Новомихайловки противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — средней тяжести”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Сообщается, что в операции Объединенных сил вовлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению.

“В частности, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 10 гектаров территории и передали на уничтожение 138 взрывоопасных предметов”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

За прошедшие сутки, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.