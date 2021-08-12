Неуплата 1,3 млрд грн налогов: разоблачена схема поставки минудобрений из РФ в обход санкций

КИЕВ. 12 августа. УНН. СБУ разоблачила схему, по которой структуры российской компании-производителя нанесли бюджету Украины 1,3 млрд грн убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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“Служба безопасности Украины ликвидировала противоправную схему поставки на территорию Украины минудобрений российского производителя. Структуры российской компании-производителя уклонялись от уплаты обязательных таможенных платежей, нанося ущерб украинскому бюджету. По предварительным оценкам, сумма недополученных платежей — около 1,3 млрд грн”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, этой противоправной деятельностью занималась группа компаний, против которых ввела экономические санкции СНБО.

“Поставляя в Украину минеральные удобрения российского производства в течение 2014-2018 годов, компании подавали в таможенные органы заведомо недостоверные сведения. Это позволило им уклоняться от уплаты антидемпинговой пошлины, установленной решением Межведомственной комиссии по международной торговле при Минэкономразвития”, — отмечается в сообщении.

В СБУ сообщили, что в рамках следственных действий проведено 3 обыска в Киеве: в офисе аффилированной компании и по месту жительства двух человек, причастных к организации схемы.

Так, в ходе обысков изъяты наличные в разной валюте, в эквиваленте почти 10 млн грн, документы и другие доказательства противоправной деятельности.

“Двум лицам, причастным к организации противоправной схемы, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Сейчас продолжается комплекс следственных действий по установлению причастности к преступной деятельности других лиц”, — информирует СБУ.

В Офисе Генерального прокурора отмечается, что двум бывшим руководителям дочерней компании российского товаропроизводителя минеральных удобрений сообщено о подозрении в уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Дополнение

Служба безопасности Украины задокументировала механизм неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни миллионов гривен поставщиками минудобрений из России.