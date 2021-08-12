В одесском "Пассаже" анонсируют открытие казино

КИЕВ. 12 августа. УНН. В знаменитом одесском “Пассаже” вскоре появится легальное казино. Согласно рекламе, размещенной в витринах этого торгово-гостиничного комплекса, организатором заведения будет сеть First casino, которая является владельцем одной такой точки в Одесе, расположенной в отеле Gagarinn. Там действует 10 столов с рулетками, 40 карточных и покерных столиков, а также сотни автоматов.

Как стало известно в конце июля, комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала разрешение на размещение казино одесскому отелю “Черное море”.

Отметим, что ситуация с одесским “Пассажем” в последние несколько месяцев находится в фокусе общественного внимания. С июня здесь ведутся строительные работы, итогом которых должно стать увеличение площади мансардных помещений на 2,5 тысячи метров.

Ранее УНН писал, что “Пассаж” находится сейчас во владении бизнесменов Александра Грановского и Бориса Кауфмана. Причем переход собственности от коммунальной в частную сами одесситы называют сомнительным.