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Зеленский поручил провести заседание СНБО по залесения Украины

Зеленский поручил провести заседание СНБО по залесения Украины

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову подготовить заседание СНБО по состоянию реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы “Масштабное залесение Украины”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СНБО.

Сообщается, что межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова рассмотрела в четверг вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы “Масштабное залесение Украины”.

Цитата

“По словам А. Данилова, Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому важному вопросу”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что участники совещания обсудили, в частности, состояние выполнения задач, определенных Указом Президента Украины от 23 марта 2021 года № 111, которым введено в действие решение СНБО Украины от 23 марта 2021 года “О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередные меры по их нейтрализации”, и Указом Президента Украины от 7 июня 2021 года № 228 “О некоторых мерах по сохранению и воспроизводства лесов”.

Дополнение

В 2020 году состояние лесов по сравнению с 2019 годом ухудшилось и за год убытки за нарушение природоохранного законодательства составили около 312 млн гривен.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме “Украина 30. Экология” подписал указ о старте проекта “Зеленая страна”, который предусматривает за 10 лет увеличить площади лесов на 1 млн га. Для этого в ближайшие три года планируется высадить в Украине 1 млрд деревьев.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Владимир Зеленский
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