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В России зафиксировали новый суточный антирекорд по количеству погибших от коронавируса за все время пандемии

В России зафиксировали новый суточный антирекорд по количеству погибших от коронавируса за все время пандемии

КИЕВ. 12 августа. УНН. В России за прошедшие сутки умерли 808 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 12 августа, пишет УНН.

Детали

Ранее в стране четыре раза фиксировалось по 799 смертей людей с ковидом в сутки — 16, 24, 29 июля и 10 августа.

С начала пандемии в России, по данным оперативного штаба, от коронавируса скончалось 168 049 человек. Всего в стране заразился 6 534 791 человек, выздоровели 5 828 972 человека.

С июня в России продолжается рост заболеваемости ковидом и рост смертности. В Москве в июне 2021 года, по данным Росстата, умерли 16 406 человек, что на 7138 человек больше, чем в июне 2019 года. Всего в России в июне 2021 года умерли 185 655 человек, что на 48 418 человек больше, чем в июне 2019 года.

Дополнение

Стоит добавить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.

Источник: УНН
Теги: Россия, Коронавирус
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