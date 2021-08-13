Украинские болельщики не смогут посетить матч национальной сборной в Казахстане

КИЕВ. 12 августа. УНН. Болельщики из Украины не смогут посетить матч национальной сборной в Казахстане 1 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт УАФ.

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"1 сентября 2021 года сборная Украины проведет выездной поединок квалификационного турнира чемпионата мира-2022 в группе D против национальной команды Казахстана", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что матч состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена" и начнется в 17:00 по киевскому времени.

"Как говорится в письме, поступившем в адрес Украинской ассоциации футбола от ФИФА, болельщики из Украины не смогут поддержать нашу сборную в этом поединке. По согласованию с УЕФА принято решение отменить квоту 5% билетов для болельщиков гостевых команд на все сентябрьские матчи отбора ЧМ 2022 и товарищеские встречи национальных сборных во время сентябрьского "окна". Такое решение обусловлено недавними вспышками COVID-19 в Европе и большим количеством матчей, которые будут сыграны в течение этого времени", - отмечается в сообщении.

Дополнение

3 августа стало известно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покидает национальную команду в связи с окончанием контракта.

Сейчас на пост тренера сборной Украины по футболу кроме Сергея Реброва рассматривают Александра Петракова, под руководством которого молодежная сборная стала чемпионом мира в 2019 году.