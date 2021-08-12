Мясо провоцирует риск сердечно-сосудистых заболеваний - врач

КИЕВ. 12 августа. УНН. Диетолог, доктор медицинских наук и магистр здравоохранения Триста Бест предупредила о вреде потребления свинины, передаёт УНН.

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“Самые популярные виды свинины часто содержат большое количество натрия из-за того, что они перерабатываются например, колбаса, бекон, ветчина и свиная шкура. Хотя натрий является необходимой частью любого рациона, потому что он помогает сбалансировать уровень воды, в западных диетах он потребляется опасно высокими темпами”, — пояснила она.

К слову

Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Минздрав Украины советует украинцам ограничить потребление красного мяса до 500 граммов в неделю.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.