МИД призвал украинцев немедленно уехать из Афганистана из-за ситуации в стране и стремительного наступления талибов

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины опубликовали рекомендации для граждан государства, связанные с тяжелой военной ситуацией и стремительным наступлением боевиков “Талибана”, пишет УНН.

Детали

“В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Исламской Республике Афганистан, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан к стабилизации ситуации безопасности, а тем, кто все еще находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию”, — отметили украинские дипломаты.

В МИД также отметили, что: “В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Таджикистан, в зону ответственности которого попадает Афганистан (телефон „горячей линии“: +992 900006520, адрес: [email protected]) или на круглосуточную „горячую линию“ МИД Украины по телефону +38 044 238-16-57, электронный адрес: [email protected]”.

Контекст

Движение “Талибан” занял Кандагар, второй по величине город Афганистана. Перед этим правительственные силы подтвердили захват города Газни, что на пути в Кандагар.

Меньше чем за неделю талибы взяли под свой контроль десять провинций Афганистана. Почти треть из 34 столиц провинций страны сейчас находится под контролем “Талибана”.