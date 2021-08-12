В субботу "Нацкорпус" будет пикетировать офис Зеленского

КИЕВ. 12 августа. УНН. В субботу 14-го августа в 13.00 у Офиса Президента Владимира Зеленского “Национальный Корпус” проведет протестную акцию против политических репрессий и намерений власти идти на уступки в переговорах о дальнейшей судьбе ОРДЛО и Крыма. Об этом сообщает официальный сайт партии.

“В субботу мы выйдем в Офис президента, чтобы заявить: власть готовится к масштабной зачистки проукраинского общественно-политического поля перед сдачей национальных интересов. Репрессии, политические преследования, дискредитация националистического движения и манипуляции общественным мнением — все это призвано исключить протесты активного патриотического сообщества”, — говорится в анонсе акции.

Напомним, что 5 августа в Харькове Служба безопасности Украины провела обыски и арестовала ветеранов и активистов “Национального Корпуса”. Их обвиняют в создании преступной группы. Как выяснилось позже, все изъятое при задержании оружие официально зарегистрированно.