КИЕВ. 12 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в Россию о прекращении отправки “гуманитарных конвоев” на Донбасс через неподконтрольный участок границы Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Украины.

Цитата

“МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых „гуманитарных конвоев“”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что 12 августа Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 102-й так называемый “гуманитарный конвой” в составе 7 грузовых автомобилей и сопровождении 2 автомобилей МЧС РФ.

Перемещение произошло на неподконтрольном правительству Украины участке государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска “Донецк” и “Матвеев Курган”.

В МИД отмечают, что отсутствие законных оснований сделало невозможным украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

“В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

В конце июля этого года Украина направила РФ ноту протеста из-за очередного “гумконвоя” на Донбасс.

Напомним, в 2020 году Красный Крест совместно с другими организациями доставил за линию столкновения 76 автомобильных колонн с гуманитарной помощью, Россия — 5.