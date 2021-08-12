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Верещук США могут помочь Украине противостоять агрессии РФ

Верещук США могут помочь Украине противостоять агрессии РФ

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украина должна защитить себя от агрессивной политики Кремля. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.

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“Нам нужно защитить себя от агрессивной политики Кремля. РФ оккупировала часть нашей территории, аннексировала часть нашего суверенного государства и продолжает свою экспансионистскую политику по отношению к Украине”, — сказала она.

Помочь Украине могут США, продолжила нардеп.

“США может сформировать коалицию из государств, которые хотят и могут помочь. Чтобы РФ поняла, что цена ее дальнейшей агрессии будет слишком высокой, и нужно выводить свои войска, деоккупировать Крым и часть Донецкой и Луганской областей”, — подчеркнула она.

Ранее Верещук назвала США крупнейшим союзником Украины в вопросах безопасности.

Источник: УНН
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