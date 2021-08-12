В Одессе мужчина застрелил свою собаку из-за отказа выполнять команды

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Одессе мужчина застрелил из охотничьего ружья своего алабая, когда тот во время дрессировки отказался выполнять команды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Одесской области.

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“Мужчина дважды выстелил из охотничьего ружья в своего алабая, когда тот во время дрессировки отказался выполнять команды”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в полицию о происшествии в прошлом месяце во дворе частного домовладения, сообщили случайные прохожие.

“Тело умершего собаки правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала что обнаруженые на теле животного повреждения носили выраженный болезненный характер и вызвали перед смертью физические страдания”, — отмечается в сообщении.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника — начальник СО отдела полиции № 4 Одесского районного управления полиции № 1 Олег Зощук сообщил, что мужчине сообщено о подозрении по ч.3 ст.299 Уголовного кодекса Украины.

“За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы”, — добавил Зощук.

Дополнение

В Киеве мужчина выбросил из окна четвертого этажа свою собаку. От полученных травм животное умерло.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными.