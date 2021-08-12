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В Турции заявили, что взяли под контроль все пожары

В Турции заявили, что взяли под контроль все пожары

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Турции все лесные пожары взяты под контроль. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли на своей странице в Twitter, передает УНН.

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“Все лесные пожары в нашей стране под контролем”, — написал Пакдемирли.

По данным ведомства, с 28 июля по 12 августа были зафиксированы и взяты под контроль 299 очагов в 54 турецких провинциях.

Дополнение

В Турции после пожаров начались аномальные паводки. Погибло 9 человек.

С 28 июля в Турции начались природные пожары на фоне сверхвысоких температур. Быстрому распространению пожаров способствовал временами поднимавшийся сильный ветер, несколько населенных пунктов пришлось эвакуировать.

Известно о 8 жертвах стихии.

Украина направляла пожарных и авиатехнику для помощи в борьбе с пожарами.

Источник: УНН
Теги: Турция, лесные пожары
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