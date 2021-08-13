В Воронеже взорвался забитый людьми автобус, есть жертва и пострадавшие

КИЕВ. 13 августа. УНН. Вечером 12 августа в российском городе Воронеж произошел взрыв в автобусе. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".

Детали

При взрыве в автобусе находились 35 пассажиров, были заняты все сидячие места, сообщил прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бутусов.

Одна из пострадавших “на расстоянии нижней трети голени” умерла в больнице.

Сначала РосСМИ со ссылкой на источники сообщали, что в автобусе взорвался газ. Однако представитель перевозчика заявил, что все автобусы в парке работают на дизеле.

Сначала в сообщении СК о возбуждения уголовного дела не уточнялось, по какой статье его завели. Позже в ведомстве заявили, что речь идет о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним

Накануне в России упал вертолет с 16 людьми на борту.