ВОЗ создаст новую группу по изучению происхождения коронавируса

КИЕВ. 13 августа. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создаст новую группу с консультативными функциями, которая будет заниматься изучением новых вирусов, в том числе SARS-CoV-2, говорится в заявлении организации, передает УНН.

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“Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов (SAGO) представляет собой новую консультативную группу при ВОЗ, которая будет отвечать за консультирование ВОЗ по разработке глобальной структуры для систематического изучения обстоятельств появления новых патогенов с пандемическим потенциалом. Относительно SARS-CoV-2 она будет способствовать быстрому проведению исследований, рекомендованных в отчете в марте 2021 года”, — сообщили в ВОЗ.

Детали

Организация объявила открытый конкурс на участие в SAGO и надеется, что все страны, которые в нее входят — откликнутся. “ВОЗ надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению (происхождения) SARS-CoV-2, а также других миссий, которые изучают происхождение, например, SARS-CoV, MERS-CoV, птичьего гриппа, возбудителей лихорадки Ласса и лихорадки Эбола.

В ВОЗ напомнили, что в отчете о первой фазе исследований происхождения коронавируса говорилось, что научных данных пока недостаточно для опровержения любой гипотезы. “В частности, для рассмотрения” лабораторной гипотезы “важно иметь доступ ко всем данным, учитывать передовую научную практику и изучать механизмов, которые существуют в ВОЗ”, — подчеркнули там.

“Лабораторная гипотеза”

Ранее в четверг эксперт ВОЗ, возглавлявший миссию в Китае, Питер Эмбарек допустил, что “нулевым пациентом”, которые заболели COVID-19 в Ухане, мог быть сотрудник лаборатории, который проводил исследования. Об этом Эмбарек заявил в интервью датскому телеканалу TV2.

“Сотрудник (лаборатории), который заразился в полевых условиях при взятии проб, подпадает под одну из возможных гипотез. Вирус в этом случае мог попасть к человеку от летучей мыши. В этом случае речь будет идти именно о лабораторном работнике, а не о случайном сельском жителе или другом человеке, который регулярно контактирует с летучей мышью”, — объяснял он.

При этом он подчеркнул, что эксперты ВОЗ не нашли прямых доказательств того, что вспышка коронавируса связан с исследованиями летучих мышей, проведенными в лабораториях в Ухане.

Напомним

В феврале Эмбарек сообщил, что эксперты признали маловероятной версию об искусственном происхождении вируса, то есть создание его в лаборатории.

Более вероятными в ВОЗ, по его словам, посчитали три других версии: прямое заражение человека от летучих мышей, передача от промежуточного вида животных, передача через продовольственный цепочку (например, если вирус попал в Ухань издалека, сохранившись на замороженных продуктах).

В итоговом докладе ВОЗ подтвердила, что версия о распространении вируса в результате утечки из лаборатории крайне маловероятна.