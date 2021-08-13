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На Херсонщине зафиксировали 64 новых случая коронавируса за сутки

На Херсонщине зафиксировали 64 новых случая коронавируса за сутки

КИЕВ. 13 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 64 новых лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1220 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 717 ПЦР-исследований, 392 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 842 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 64 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 49 женщин и 15 мужчин. Из них 2 ребенка и 2 медицинских работника”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “50 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 14 человек”.

Также в области зафиксировано 64 выздоровление.

“Поэтому сейчас в области 36 998 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 34 945 человек победили недуг;
— 833 человека инфицированы COVID-19;
— 1220 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 262 601 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 173 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, Коронавирус
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