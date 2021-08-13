На Херсонщине зафиксировали 64 новых случая коронавируса за сутки
КИЕВ. 13 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 64 новых лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1220 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 717 ПЦР-исследований, 392 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 842 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 64 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 49 женщин и 15 мужчин. Из них 2 ребенка и 2 медицинских работника”, — говорится в сообщении.
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В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “50 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 14 человек”.
Также в области зафиксировано 64 выздоровление.
“Поэтому сейчас в области 36 998 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 34 945 человек победили недуг;
— 833 человека инфицированы COVID-19;
— 1220 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 262 601 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 173 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.