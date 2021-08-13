По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в Великобритании

КИЕВ. 13 августа. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли в результате инцидента со стрельбой в городе Плимут, в Великобритании. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу полицией, передает УНН.

Детали

По его данным, жертвами инцидента стали один сотрудник правоохранительных органов, две женщины и двое мужчин погибли на месте происшествия, а еще один пострадавший скончался в больнице.

Кроме того, полиция подчеркивает, что инцидент не связан с терроризмом. Место происшествия оцеплено, дорожная сеть в районе будет закрыта в течение ночи.

Как сообщили в правоохранительных органах, ведется расследование происшествия. Полиция продолжает искать очевидцев, сняли инцидент на мобильный телефон, чтобы предотвратить распространение видео в соцсетях.

Напомним

В результате стрельбы в столичном ресторане травмированы два человека.