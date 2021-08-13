AP: Премьер Канады Трюдо назначит внеочередные парламентские выборы на сентябрь

КИЕВ. 13 августа. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявит в воскресенье о назначении внеочередных выборов на 20 сентября, сообщил агентству Associated Press чиновник, знакомый с планами правительства Канады, передает УНН.

Детали

Источник, который не имел права публично обсуждать этот вопрос и говорил на условиях анонимности, подтвердил дату выборов в четверг.

Трюдо стремится получить большинство мест в парламенте. Два года назад его Либеральной партии не хватило совсем немного, и теперь она вынуждена полагаться на оппозицию при принятии законов. Трюдо хочет извлечь выгоду из того факта, что Канада сейчас является одной из самых привитых стран в мире.

Как отмечает издание, премьер-министр Канады пользуется меньшей популярностью, чем прежде, но его правительство справилось с пандемией, было воспринято как успех. В Канаде достаточно вакцин для каждого гражданина, и страна выровняла кривую эпидемии, потратив при этом сотни миллиардов на поддержку экономики в условиях изоляции.

Ранее

В июле сообщалось, что Канада откроет свою границу для всех вакцинированных туристов уже в сентябре.