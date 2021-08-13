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В Чернигове насмерть сбили полицейского на пешеходном переходе

В Чернигове насмерть сбили полицейского на пешеходном переходе

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Чернигове произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погиб сотрудник полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Черниговской области.

Детали

Полицейский Олег Шарпатый погиб 12 августа в результате ДТП. В полиции уточнили, что трагедия произошла около 21.00 в одном из спальных районов Чернигова.

На пешеходном переходе 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шерпатого сбил легковой автомобиль.

Цитата

“От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия”, — сообщают в полиции.

Напомним

Накануне в Белой Церкви произошел конфликт, в ходе которого подрались полицейские. Сейчас в управлении полиции охраны Киевщины начато служебное расследование.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Чернигов и Черниговская область
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