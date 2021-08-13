Космический корабль Cygnus доставил на МКС самый большой груз в истории

КИЕВ. 13 августа. УНН. На Международную космическую станцию (МКС) прибыл грузовой космический корабль Cygnus, построенный аэрокосмической компанией Northrop Grumman. Он доставил на орбитальную лабораторию 3,7 тонн кг груза - самую "посылку" за всю историю, пишет "Голос Америки", передает УНН.

Детали

Астронавт НАСА Меган Макартур осуществила захват корабля с помощью роботизированного манипулятора и подвела его к модулю Unity, где он пристыковался.

Среди прочего, корабль доставил на МКС материал, имитирующий лунную пыль и грязь, которая будет использоваться для создания предметов на 3D-принтере космической станции. Эксперимент разработан с целью выяснить, как изготавливать строительные материалы из ресурсов, найденных на Луне или Марсе.

На станцию ​​также доставлена ​​новая установка для очистки воздуха от углекислого газа. Используя четыре абсорбционных слоя, она удаляет водяной пар и углекислый газ из атмосферы, поворачивая водяной пар в кабину и выбрасывая углекислый газ за борт или отводя его в систему, которая использует его для производства воды.

Дополнение

Это уже 16-я партия грузов, доставленных Northrop Grumman для НАСА. Корабль был запущен с помощью ракеты Antares во вторник с базы Уоллопс в Вирджинии. Cygnus пробудет на космической станции около трех месяцев отправится в обратный путь в ноябре.

Напомним

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