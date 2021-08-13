Из-за наводнений в Китае погибли не менее 21 человек. Пять городов объявили "красный" уровень тревоги из-за дождей

КИЕВ. 13 августа. УНН. В пяти городах центральной китайской провинции Хубэй объявлена "красная тревога" после того, как в результате проливного дождя погиб 21 человек и пришлось эвакуировать около 6 тыс. человек, пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ, передает УНН.

Детали

Смертельные случаи были зафиксированы в поселке Люлинь, что входит в состав города Суйчжоу на севере провинции. Более 2,7 тыс. домов и магазинов пострадавших от наводнения, также были нарушены энергоснабжение, транспорт и связь, сообщило официальное информационное агентство Синьхуа.

Спасательные бригады были направлены в наиболее пострадавшие районы, включая города Суйчжоу, Сянъян и Сяоган, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая. В четверг в городе Ичен также выпало рекордное количество осадков — 400 миллиметров.

По данным официальной Китайской службы новостей, к вечеру четверга в 774 водохранилищах провинции Хубэй был превышен уровень предупреждения о наводнениях.

Экстремальная погода в провинции вызвала повсеместные отключения электроэнергии и нанесла ущерб более 3600 домам и 8110 гектаров посевов. Общий ущерб оценивается в 108 млн. юаней (примерно 16,67 млн долларов), сообщила в пятницу официальная газета China Daily со ссылкой на бюро по чрезвычайным ситуациям провинции.

Дополнение

В Китае регулярно случаются наводнения во влажные летние месяцы, но власти предупреждают, что экстремальные погодные условия становятся все более частыми в результате изменения климата.

Что предшествовало

Около 80 тыс. человек были эвакуированы в юго-западной провинции Сычуань в минувшие выходные, а рекордные дожди в Хэнань в прошлом месяце вызвали наводнения, в результате которых погибли более 300 человек.

Метеорологическая администрация Китая предупредила, что сильные ливни, вероятно, продолжатся до следующей недели, а регионы вдоль реки Янцзы будут подвержены наводнениям.

Государственные синоптики также выпустили предупреждение о геологической катастрофы поздно вечером в четверг, заявив, что в зоне риска находятся центральные провинции Хубэй, Хунань, Хэнань и Аньхой, Чунцин, Сычуань и Гуйчжоу на юго-западе, а также Чжэцзян на восточном побережье.

Напомним

Для более 200 тыс. человек в Японии приписали эвакуироваться из-за ливней.