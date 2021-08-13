В мире коронавирусом заразились уже 206 млн человек
КИЕВ. 13 августа. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире на COVID-19 заболели более 206 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 206,231,902 человека, из них выздоровели 185,077,823 человек. Количество умерших возросло до 4,347,967.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (37,203,649), Индия (32,117,052), Бразилия (20,285,067), Россия (6,534,791), Франция (6,398,983), Великобритания (6,179,506), Турция (6,018,485) и Аргентина (5,066,253).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (636,298), Бразилии (566,988) и Индии (430,285).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 262 601 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 173 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.