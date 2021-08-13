В мире коронавирусом заразились уже 206 млн человек

КИЕВ. 13 августа. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире на COVID-19 заболели более 206 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 206,231,902 человека, из них выздоровели 185,077,823 человек. Количество умерших возросло до 4,347,967.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (37,203,649), Индия (32,117,052), Бразилия (20,285,067), Россия (6,534,791), Франция (6,398,983), Великобритания (6,179,506), Турция (6,018,485) и Аргентина (5,066,253).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (636,298), Бразилии (566,988) и Индии (430,285).