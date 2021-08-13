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В России произошло мощное землетрясение

В России произошло мощное землетрясение

КИЕВ. 13 августа. УНН. Российские сейсмологи зарегистрировали в Кемеровской области землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, передает УНН.

Детали

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в районе Прокопьевска в 20:41 по киевскому времени 12 августа.

Интенсивность землетрясения оценивается в семь баллов.

Напомним

В конце июля в Японии допустили образования цунами в Тихоокеанском регионе после землетрясения на Аляске.

Источник: УНН
Теги: Россия, землетрясение
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