ОБСЕ: боевики активизировали танки, гаубицы и БМП на Донбассе

КИЕВ. 13 августа. УНН. Российские боевики на Донбассе стягивают тяжелую военную технику с нарушением линий отвода. В частности, представители ОБСЕ сообщили о танках, гаубицы и БМП в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на отчет Миссии по 12 августа.

Детали

Так, СММ ОБСЕ зафиксировали три гаубицы и 15 танков, размещенных в нарушение линий отвода на полигоне у н.п. Новоселовка в Донецкой области. Речь идет о самоходных гаубицах 122 калибра типа 2С1 Гвоздика и танки Т-72 (10 ед.), Т-64 (2 шт) и неустановленного типа (3 ед.).

В частности, в зоне безопасности наблюдатели заметили БМП, которые разместили оккупанты.

“На вышеупомянутом полигоне у Новоселовки наблюдатели видели 7 боевых машин пехоты”, — говорится в сообщении ОБСЕ.