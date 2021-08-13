США одобрили третью дозу вакцины против коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом

КИЕВ. 13 августа. УНН. Американские регуляторы одобрили дополнительную дозу вакцины против COVID-19 для людей с ослабленной иммунной системой, чтобы лучше защитить их от коронавируса. Соответствующее сообщение обнародовал Центр по контролю за продуктами и лекарствами (CDC), передает УНН.

Детали

Речь идет о миллионах американцев, имеющих особенно уязвимый иммунитет из-за пересадки органов, онкологических и других заболеваний.

Цитата

Руководительница CDC Рошель Валенский, заявила, что прививки третьей дозой “направлены на то, чтобы наши наиболее уязвимые ... были лучше защищены от COVID-19”.

Контекст

Ранее сообщалось, что CDC рассматривают применение бустерной дозы вакцины от коронавируса концернов Pfizer и Moderna.