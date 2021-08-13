Летняя прохлада почти без дождей: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 13 августа. УНН. На большинстве территории Украины сегодня ожидается сухая погода, будет прохладнее, чем накануне - температура не превысит 28 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 13 августа без осадков, лишь в Запорожской, Донецкой, Луганской области и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юге и востоке страны 16-21°, днем 23-28°. В Карпатах ночью 5-10°, днем 17-22°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°, в Киеве ночью 13-15°, днем 25-27°.

Добавим

12 августа температура воды в Черном и Азовском морях составила 23-28°, в Днепре в пределах Киева 22°.