Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта

КИЕВ. 13 августа. УНН. В столице по состоянию на 8:05 в пятницу, 13 августа, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Степана Бандеры, Победы, Валерия Лобановского и на улицах Жилянской, Богатырской и Куреневской.

Кроме того, затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Вадима Гетьмана, Елены Телиги и на улице Щусева.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекте Бажана, Романа Шухевича.

На мостах Метро, Патона и Северном наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Южном мосту и Дарницком мосту можно проехать свободно.

Дополнение

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°, в Киеве ночью 13-15°, днем 25-27°.