NASA займется расследованием инцидента с российским модулем

КИЕВ. 13 августа. УНН. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) продолжает оценивать возможное влияние на Международную космическую станцию (МКС) инцидента с российским модулем "Наука". Создается группа специалистов для выяснения обстоятельств непреднамеренного включения двигателей модуля, сообщает УНН со ссылкой на заявление NASA.

Цитата:

“В соответствии с политикой NASA формируется исследовательская группа для проверки этой деятельности. Команда NASA начнет с определения членов команды и определения масштабов расследования”, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что команда сосредоточится на анализе имеющихся данных, сотрудничестве с российскими коллегами для получения любой информации, необходимой для их оценки, и координации с другими международными партнерами.

Дополнение

Российский многофункциональный лабораторный модуль “Наука” неожиданно активировал свои двигатели 29 июля после успешной стыковки с МКС.