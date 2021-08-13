Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 -0,0356  EUR: 31,42 0,0105 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В НБУ рассказали о самых распространенных методах мошенничества с банковскими картами
В НБУ рассказали о самых распространенных методах мошенничества с банковскими картами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
12690

Аэропорт Ярославского снова бьет собственные докарантинные рекорды по количеству путешественников

Аэропорт Ярославского снова бьет собственные докарантинные рекорды по количеству путешественников

КИЕВ. 13 августа. УНН. Международные путешествия остаются главным драйвером роста пассажиропотока Международного аэропорта “Харьков”, входящего в группу DCH известного украинского бизнесмена из топ-10 Forbes Ukraine Александра Ярославского.

По итогам июня текущего года харьковский аэропорт впервые с момента начала пандемии превзошел свои докарантинные объемы международного пассажиропотока, а по итогам июля повторил это достижение — сообщила пресс-служба компании-оператора аэропорта “New Systems AM”, входящая в группу DCH Ярославского.

“В июле 2021 года услугами Международного аэропорта „Харьков“ воспользовались 147,9 тысяч пассажиров. Международный пассажиропоток составил 136 тысяч человек, внутренний — 11,9 тысяч. Международный пассажиропоток возрос на 24% по сравнению с докарантинным 2019 годом”, — рассказали в пресс-службе харьковского аэропорта, и отметили, что общий показатель путешественников увеличился на 13% в сравнении с июлем 2019 года.

Количество обслуженных аэропортом Харькова вылетов в июле 2021 года составило 614 — это на 16% больше показателя 2019 года. Из них 407 были международными, 207 — внутренними. Самые популярными среди пассажиров направлениями стали Анталия, Стамбул, Тиват, Борисполь и Бодрум.

“По сравнению с докарантинным периодом значительно увеличилось количество внутренних рейсов — на 31%”, — уточнили в пресс-службе компании-оператора “New Systems AM” из группы DCH Ярославского.
В аэропорту рекомендуют при планировании поездок все еще уточнять актуальные правила посещения выбранной страны, а также правила въезда в Украину.

Ранее сообщалось, что харьковский международный аэропорт Ярославского занял лидирующие позиции среди украинских аэропортов по численности путешественников: третья позиция среди всех аэропортов Украины и вторая — среди региональных аэропортов страны.

Международный аэропорт “Харьков” — один из ключевых инфраструктурных объектов первой столицы Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту уже по итогам 2018 года установить исторический рекорд — за год его услугами воспользовались 1,3 миллиона путешественников. По количеству пассажиров Международный аэропорт “Харьков” входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году аэропорт “Харьков” первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Успешный харьковский опыт государственно-частного партнерства по строительству нового аэропорта и успешному его развитию частным инвестором будет повторен в городе Днепр — здесь группа DCH Александра Ярославского начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта “Днепр”.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.