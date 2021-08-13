ДТП в Киеве: в мотоцикл на большой скорости влетело элитное авто

КИЕВ. 13 августа. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с участием элитного авто и мотоцикла произошло на Воздухофлотском проспекте столицы, сообщает УНН.

Детали

Известно, что пилот мотоцикла двигался вдоль проспекта от улицы Жилянской с пассажиркой, как вдруг сзади на большой скорости влетает элитная машина.

В результате аварии мотоцикл оказался под передними колесами автомобиля, а его пассажирку госпитализировали с травмами в больницу.

Все остальные участники ДТП не пострадали.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июле в Украине произошло 102 977 ДТП, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12 994 ДТП - с травмированными (-5,18%), в которых погибло 1575 человек (-11,1%) и 16 017 человек получили травмы (-6,2%).