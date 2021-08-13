Ситуация в Афганистане: талибы захватили столицу провинции Гильменд

КИЕВ. 13 августа. УНН. После двух недель ожесточенных боев талибы захватили афганский город Лашкаргах, столицу южной провинции Гильменд. Об этом сообщил в пятницу источник в местной полиции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Так, источник сообщил, что представители власти и вооруженных сил провинции вылетели на вертолете из последнего опорного пункта правительства в городе около полуночи в четверг.

“Около 200 членов Афганских национальных сил безопасности, которые остались в резиденции губернатора, при вмешательстве старейшин, сдались талибам”, — сказал источник.

Накануне СМИ сообщали, что в Лашкаргахе боевики захватили штаб-квартиру полиции.

Отметим, что официальный представитель “Талибана” Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter в пятницу заявил о захвате “важнейших” провинций страны: Кандагара, Гильменда, Герата и Бадгисе.

Контекст

Движение “Талибан” накануне занял Кандагар, второй по величине город Афганистана. Перед этим правительственные силы подтвердили захват города Газни, что на пути в Кандагар.

Меньше чем за неделю талибы взяли под свой контроль десять провинций Афганистана. Почти треть из 34 столиц провинций страны сейчас находится под контролем “Талибана”.

Добавим

В Министерстве иностранных дел Украины накануне опубликовали рекомендации для граждан государства, связанные с тяжелой военной ситуацией и стремительным наступлением боевиков “Талибана”.