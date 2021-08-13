Лобовое столкновение автомобилей на столичном Печерске: есть погибший и раненый

КИЕВ. 13 августа. УНН. Ужасное лобовое ДТП с участием автомобилей Siat и Volkswagen произошло в Печерском районе столицы, а именно - на бульваре Дружбы Народов, сообщает УНН.

Детали

Полиция, которая первой прибыла на место происшествия, пыталась реанимировать водителя и пассажира Siat до приезда медиков.

Если пассажира пришлось срочно госпитализировать в больницу, то по поводу водителя медики могли лишь констатировать смерть. От полученных травм он скончался почти сразу.

Что касается водителя Volkswagen - он отделался лишь царапинами.

Сейчас на месте работает полиция, которая выяснит все обстоятельства этого ДТП, после чего скорее всего будет открыто уголовное производство.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июле в Украине произошло 102 977 ДТП, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12 994 ДТП - с травмированными (-5,18%), в которых погибло 1575 человек (-11,1%) и 16 017 человек получили травмы (-6,2%).