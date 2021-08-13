Паломникам на праздник Рош ха-Шана разъяснили новые правила въезда в Украину

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины указали иностранным паломникам для празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана на новые правила въезда в Украину в связи с пандемией, пишет УНН.

Детали

Иностранцы и лица без гражданства, пересекающие государственную границу на въезд в Украину, должны иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины и один из следующих документов:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с Международными медико-санитарными правилами либо в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19;

иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции или выздоровление лица от COVID-19, выданный уполномоченными органами иностранных государств, с которыми Украиной заключены международные договоры о взаимном признании COVID-сертификатов.

"В случае отсутствия вышеуказанных документов (полиса страхования COVID-19 и/или отрицательного результата тестирования на COVID-19, документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации) и в случае невозможности установления или отказа от установки мобильного приложения "Вдома" лицом, подлежащим самоизоляции, такому лицу будет отказано в пересечении государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Дополнение

К слову, в Умани завершают подготовку к приему паломников-хасидов, которые осенью приедут праздновать иудейский Новый год Рош ха-Шана.



Чтобы на фоне коронавирусной болезни праздник был безопасным, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин принял постановление по противоэпидемическим мероприятиям во время международного паломничества на период карантина, поскольку в прошлом году хасиды в Умани нарушали карантин.