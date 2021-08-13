Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 -0,0356  EUR: 31,42 0,0105 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В НБУ рассказали о самых распространенных методах мошенничества с банковскими картами
В НБУ рассказали о самых распространенных методах мошенничества с банковскими картами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
96930

В Украине выявлено 300 случаев штамма "Дельта" - Минздрав

В Украине выявлено 300 случаев штамма "Дельта" - Минздрав

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Украине по состоянию на 12 августа выявлено 300 случаев штамма коронавируса "Дельта". Об этом журналисту УНН сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Цитата:

"По состоянию на вчера - 300 (случаев "Дельта"-штамма коронавируса - ред.), - сообщил Кузин.

В пресс-службе ЦОЗ журналисту УНН сообщили, что в Киеве по состоянию на 12 августа зарегистрировано 21 случай "Дельты".

Дополнение

Ученые говорят, что доля инфицирования более заразным вариантом коронавируса "Дельта" в Украине пока неизвестна, однако высоких темпов роста заболеваемость COVID-19 в Украине достигнет, когда 90% новых случаев заражения будет приходиться именно на "Дельту".

Между тем, о случаях заражения этим вариантом коронавируса сообщали уже, в частности, из Волынской, Одесской, Тернопольской, Черновицкой, ЖитомирскойВинницкой, Черниговской, Ровенской областей, города.

В Украине зафиксировано уже 2,263 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 августа, - более 1,2 тысячи, что на уровне предыдущего дня.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.