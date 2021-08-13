В Киеве задержали мужчину за беспорядочную стрельбу у ресторана

КИЕВ. 13 августа. УНН. Полицейские задержали мужчину за конфликт со стрельбой у ресторана в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

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"Вчера ... поступил вызов о драке и стрельбе на улице Маршала Конева... Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это - уроженец Донецкой области, 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

Детали

По словам временно исполняющего обязанности начальника Голосеевского управления полиции Петра Билаша, после проведения первоочередных следственных действий, просмотра видео с камер наблюдения, расположенных рядом с местом происшествия, и опроса свидетелей инцидента правоохранители установили, что у заведения питания между двумя компаниями неизвестных произошла драка.

"Один из оппонентов начал беспорядочную стрельбу, после чего участники инцидента скрылись. На момент приезда правоохранителей злоумышленник, устроивший стрельбу, находился на месте происшествия вместе с оппонентом, который во время потасовки получил телесные повреждения, но от госпитализации и написания заявления отказался. Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия. Полицейские обнаружили и изъяли 14 гильз для устройства травматического действия, магазин, вероятно, от пистолета и шесть предметов, похожих на боеприпасы", - рассказал Билаш.

Сообщается, что из автомобиля, на котором приехал преступник, следователи изъяли разрешение на оружие, большое количество патронов различного калибра, предметы, похожие на автомат Калашникова и охотничье ружье. Все изъятое отправлено на проведение соответствующих экспертиз.

Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева решается вопрос относительно сообщения задержанному мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

"Мы устанавливаем других участников происшествия и происхождение изъятых предметов", - добавил подполковник полиции Билаш.

Дополнение

В одном из районов столицы произошла стрельба в ресторане, в результате чего травмы получили двое мужчин.

Позже из-за стрельбы в ресторане в Киеве открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ - хулиганство.