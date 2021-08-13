Кулеба доволен нервной реакцией Лаврова на "Крымскую платформу"

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба доволен нервной реакцией своего российского визави Сергея Лаврова на инициативу "Крымская платформа". Об этом дипломат сказал на брифинге в пятницу, передает корреспондент УНН.

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"Вчера Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, незаконно посетил украинский Крым. Там он сделал ряд гневных заявлений о "Крымской платформе", назвал ее шабашем, сборищем. Я не буду скрывать: доволен этой нервной реакцией", - сказал Кулеба.

"Как говорил Махатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом они с вас смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете. РФ уже успешно преодолела первые две стадии, и находится на третьей - активно с нами борется. А четвертая стадия обязательно будет. Это будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма", - добавил министр.

Добавим

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 августа прибыл в оккупированный Крым, где должен был встретиться с участниками молодежного форума "Таврида" в Судаке. Там Лавров пообщался с участниками мероприятия. В частности, он сделал ряд заявлений относительно "Крымской платформы".

Комментируя визит российского министра, глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что саммит "Крымской платформы" состоится при любой погоде.