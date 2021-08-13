Бум туристов из стран Персидского залива: Украина летом уже приняла оттуда более 40 тысяч путешественников

КИЕВ. 13 августа. УНН. С начала лета текущего года Киев, Одессу, Львов и Буковель посетили более 40 тысяч туристов стран Персидского залива. Об этом сказал на брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Детали

Министр отметил значительный рост количества гостей в Украине из стран Персидского залива.

В этом контексте дипломат отметил усилия, которые приложило Украинское государство для того, чтобы открыть Украину для туристов из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта. Он напомнил, что в прошлом году Украина в одностороннем порядке отменила визовые требования для этих стран. Кроме того, украинские дипломаты в этих странах работали для того, чтобы открыть целый ряд прямых рейсов.

Сейчас МИД работает над тем, чтобы не только арабские, но и украинские авиакомпании активно работали на этих рынках и возили еще больше туристов, отметил Кулеба.

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"Наша стратегия в условиях пандемии сработала, и в год, когда для туристов всего региона до сих пор закрыты многие европейские страны, они поехали к нам. Это очень серьезный вклад в развитие туристической отрасли и экономики Украины. По нашим подсчетам, только этим летом Киев, Одессу, Львов и Буковель посетили более 40 тысяч туристов стран (Персидского - ред.) залива. Мы работаем над тем, чтобы в следующем году они вернулись к нам, и чтобы привезли с собой новых туристов", - подчеркнул министр.

Что было ранее

В июле прошлого года Украина открыла безвиз для граждан из Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии, и заявила об ожидании либерализации визовых процедур для граждан Украины.