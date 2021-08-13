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В России новый рекорд смертности от COVID-19

В России новый рекорд смертности от COVID-19

КИЕВ. 13 августа. УНН. В России за сутки умерли 815 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, что является новым антирекордом, сообщает УНН со ссылкой на данные российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом за 12 августа.

Детали

Сообщается, что за минувшие сутки в России от коронавируса умерли 815 человек. За весь период по России умерло 168 864 человека.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 277 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1850 (8,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 19 368 человек. Всего в стране количество выздоровевших пациентов увеличилась до 5 848 340 человек.

Стоит добавить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.

Дополнение

В мире коронавирусом заразились уже 206 млн человек. Россия с 6 534 791 случаем COVID-19 в лидерах мирового рейтинга по заболеваемости этой болезнью.

Источник: УНН
Теги: Россия, Коронавирус
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