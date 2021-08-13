К параду на День Независимости присоединятся иностранные военные: из Чехии приедут в знак поддержки

КИЕВ. 13 августа. УНН. Чешская армия пришлет на торжества до 24 августа 27 членов пражского почетного караула, которые станут участниками военного парада. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Hlidaci Pes.

В Чехии отметили, что такими действиями они хотят подчеркнуть, что ценят наше государство как партнера.

Цитата:

"Принимая участие в параде, мы показываем, что мы высоко ценим Украину как партнера, а также ценности независимости как таковой", - говорится в сообщении.

Детали

Также на празднике будет присутствовать официальная делегация из Чехии. В ее состав вошли заместитель министра обороны республики Ян Гавранек и первый заместитель начальника Генштаба ВС Чехии Яромир Зуна. Также указано, что Польша и Словакия пришлют представников своей армии и свою военную технику к параду.

Представитель посольства Украины в Чешской Республике Татьяна Окопная отметила, что Украина очень благодарна за такую поддержку. "Мы очень благодарны Чехии за такое количество представителей на нынешнем военном параде, и, конечно, мы воспринимаем это как выражение поддержки", - говорит Окопная.

Добавим

В день празднования 30-й годовщины Независимости Украины, 24 августа, впервые запланировано провести три основных торжественные мероприятия, к проведению которых привлечено более 5000 единиц личного состава и 400 единиц вооружения и техники. В День Независимости по Крещатику прокатится новенький боевой "Оплот".

Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом - ногу поднимать будут ниже - на 10-15 см вместо ранее определенных 15-20 см.

Ранее министр обороны Андрей Таран сообщил, что в этом году годовщину Независимости Украина отходит от советской системы организации парадов.