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Лесной пожар вспыхнул на восток от Рима, местных жителей эвакуируют

Лесной пожар вспыхнул на восток от Рима, местных жителей эвакуируют

КИЕВ. 13 августа. УНН. Местные жители были эвакуированы из небольших населенных пунктов примерно в 40 км к востоку от Рима в пятницу, где вспыхнул пожар, когда в итальянской столице зафиксировали температуру воздуха в 37 градусов по Цельсию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В последние недели районы южной Италии пострадали от лесных пожаров, где пламя опустошило леса в Калабрии, а также на островах Сицилия и Сардиния.

В среду на юго-востоке Сицилии температура достигла почти 49 градусов Цельсия, что является максимальной температурой, когда-нибудь зарегистрированной в Европе.

В настоящее время волна тепла перемещается на север страны.

Пожары также вспыхнули ночью недалеко от города Отранто, в южной части Италии.

Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг пообещал финансовую помощь общинам, пострадавшим от пожаров, а также план действий по пересадке лесных массивов и повышению устойчивости итальянской сельской местности к стихийным бедствиям.

Добавим

В последние дни в Италии установился антициклон, который получил название "Люцифер".

Аномальная жара, согласно прогнозам, будет держаться в Италии еще в течение нескольких дней, что может привести к возникновению еще большего количества пожаров. В последние недели пламя охватило многие районы на юге страны.

Кроме Италии, сложная ситуация с природными пожарами также наблюдается сейчас в Греции, Черногории, Алжире и Северной Македонии.

Источник: УНН
Теги: Италия, лесные пожары
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