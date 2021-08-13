Лесной пожар вспыхнул на восток от Рима, местных жителей эвакуируют

КИЕВ. 13 августа. УНН. Местные жители были эвакуированы из небольших населенных пунктов примерно в 40 км к востоку от Рима в пятницу, где вспыхнул пожар, когда в итальянской столице зафиксировали температуру воздуха в 37 градусов по Цельсию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В последние недели районы южной Италии пострадали от лесных пожаров, где пламя опустошило леса в Калабрии, а также на островах Сицилия и Сардиния.

В среду на юго-востоке Сицилии температура достигла почти 49 градусов Цельсия, что является максимальной температурой, когда-нибудь зарегистрированной в Европе.

В настоящее время волна тепла перемещается на север страны.

Пожары также вспыхнули ночью недалеко от города Отранто, в южной части Италии.

Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг пообещал финансовую помощь общинам, пострадавшим от пожаров, а также план действий по пересадке лесных массивов и повышению устойчивости итальянской сельской местности к стихийным бедствиям.

Добавим

В последние дни в Италии установился антициклон, который получил название "Люцифер".

Аномальная жара, согласно прогнозам, будет держаться в Италии еще в течение нескольких дней, что может привести к возникновению еще большего количества пожаров. В последние недели пламя охватило многие районы на юге страны.

Кроме Италии, сложная ситуация с природными пожарами также наблюдается сейчас в Греции, Черногории, Алжире и Северной Македонии.